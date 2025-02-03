В Казани пройдет забег к 80-летию Победы в ВОВ

Казанцев приглашают принять участие в всероссийской гонке «Лыжня России», которая пройдет 8 февраля. Стартовые площадки будут организованы в Горкинско-Ометьевском лесу, на стадионе «Локомотив» и в Березовой роще жилого массива Дербышки.