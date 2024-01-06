Как правильно колядовать и отмечать Рождество 7 января 2024 года Анна МалекВопрос о том, как правильно православным России и мира рождествовать, является актуальным перед рождественскими праздниками 7 января 2024 года.
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