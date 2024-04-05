Старовойт: В Коровяковке Курской области дроны-камикадзе атаковали жилые дома

Два дрона-камикадзе, которые были запущены формированиями Вооруженных сил Украины (ВСУ), осуществили атаку, целью которой стали жилые дома, расположенные на территории села Коровяковка Глушковского района Курской области.
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