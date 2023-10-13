Смолянка уехала к сыну в зону СВО

Женщине пришлось пройти специальную военную подготовку, чтобы увидеть своего бойца Жительница областного центра Валентина Новикова отправилась в зону СВО, чтобы повидаться со своим сыном и доставить гуманитарный груз.
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