БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Великая деглобализационная война

Великая деглобализационная война

Ростислав Ищенкоавтор издания "Украина.ру" Помните, как в советских учебниках применительно ко Второй мировой войне рассказывалось, как «в мире чистогана и наживы» принадлежавшие американским акционерам германские заводы производили военную продукцию для рейха, исправно перечисляя прибыли своим американским акционерам.

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