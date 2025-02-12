Ростислав Ищенкоавтор издания "Украина.ру" Помните, как в советских учебниках применительно ко Второй мировой войне рассказывалось, как «в мире чистогана и наживы» принадлежавшие американским акционерам германские заводы производили военную продукцию для рейха, исправно перечисляя прибыли своим американским акционерам.