Патриарх Кирилл в Великую Субботу совершил Литургию в Храме Христа Спасителя

РИА Новости/Максим Блинов В Великую Субботу патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел Божественную литургию святителя Василия Великого и вечерню с чтением 15 паримий в храме Христа Спасителя в Москве.
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