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Царьград

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Боец ММА лишился глаза после стрельбы в Краснодаре: ЧП попало на видео

Боец ММА лишился глаза после стрельбы в Краснодаре: ЧП попало на видео

Спортсмен остался без глаза после конфликта со стрельбой в КраснодареВ ночь на 9 февраля у одного из ночных клубов Краснодара произошла перестрелка.

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