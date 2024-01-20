Установлен размер денежной компенсации за отдельные технические средства социальной реабилитации на 2024 год.

С 1 января 2024 года приказом Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь установлен размер денежной компенсации затрат на технические средства социальной реабилитации, приобретенные гражданами самостоятельно.
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