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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Установлен размер денежной компенсации за отдельные технические средства социальной реабилитации на 2024 год.

Установлен размер денежной компенсации за отдельные технические средства социальной реабилитации на 2024 год.

С 1 января 2024 года приказом Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь установлен размер денежной компенсации затрат на технические средства социальной реабилитации, приобретенные гражданами самостоятельно.

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