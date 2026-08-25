Пять минут до удара: как украинские БПЛА превращают видеосъёмку России в карту целей

Все вражеские дальнобойные БПЛА, вне зависимости от модификации и конфигурации, которые перемещаются над российской территорией, оборудованы видеокамерами, фиксирующими то, что находится на земле: антенны, радары, технику, стоянки транспорта и прочие объекты.