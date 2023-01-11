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Кадыров: с начала СВО в ней приняли участие свыше 21 тысячи чеченских бойцов, более 9 тысяч военных сейчас находятся на передовой

Кадыров: с начала СВО в ней приняли участие свыше 21 тысячи чеченских бойцов, более 9 тысяч военных сейчас находятся на передовой

С начала российской специальной военной операции (СВО) в ней приняли участие свыше 21 тысячи чеченских бойцов, более 9 тысяч военных сейчас находятся на передовой.

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