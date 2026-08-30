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Силы ПВО уничтожили почти 500 беспилотников ВСУ над Россией за ночь

Силы ПВО уничтожили почти 500 беспилотников ВСУ над Россией за ночь

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь ликвидировали 494 украинских беспилотника.

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