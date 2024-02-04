Крыша жилого дома протекает в 11 микрорайоне Актау

Сообщается, что специалистам поручено устранить дефект на крыше дома. Жители дома №37 в 11 микрорайоне Актау пожаловались на то, что крыша здания буквально протекает, а вода залила уже как минимум одну квартиру.
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