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Негативные кредитные истории участников спецоперации предложили аннулировать

Негативные кредитные истории участников спецоперации предложили аннулировать

Первый замглавы комитета Государственной Думы по просвещению, депутат от партии «Справедливая Россия — За правду» Яна Лантратова обратилась к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с предложением аннулировать негативные кредитные истории россиян при заключении контракта с Вооруженными силами для выполнения задач специальной военной операции (СВО) на Украине на один год и более.

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