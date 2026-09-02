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Владимир Евсеев: Россия нашла способ одержать победу в войне на Украине без проведения новой мобилизации

Владимир Евсеев: Россия нашла способ одержать победу в войне на Украине без проведения новой мобилизации

Мы уже наносим удары по контрольно-пропускным пунктам в Одесской области. Но надо идти дальше и работать уже по переходам на польской границе.

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