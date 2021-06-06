Лука Дончич стал самым молодым игроком в истории НБА, набравшим 40+ очков в 7-м матче

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич стал самым результативным игроком 7-го матча серии первого раунда плей-офф-2021 против «Клипперс» (111:126, 3-4).
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