В Европе усиливается пророссийский курс

Потенциальные союзники России «приближаются к центрам власти» в трех крупнейших европейских странах — Германии, Франции и Италии, отмечает Bloomberg Победа немецкой партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») в Саксонии-Анхальт стала знаковым событием для разворота Европы в сторону России, пишет Bloomberg.