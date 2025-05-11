Европейские автомобили dominate российских таксопарков, китайцы на втором месте

Большинство автомобилей в российских таксопарках представляют машины европейского производства: на каждые четыре таких авто приходится две китайские и полторы отечественные машины, подсчитали для РИА Новости эксперты ассоциации "Национальный совет такси" (НСТ).
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