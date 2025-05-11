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Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    Отличная новость, надеемся это начало большого процесса.Сбер увеличил ипо...

Европейские автомобили dominate российских таксопарков, китайцы на втором месте

Европейские автомобили dominate российских таксопарков, китайцы на втором месте

Большинство автомобилей в российских таксопарках представляют машины европейского производства: на каждые четыре таких авто приходится две китайские и полторы отечественные машины, подсчитали для РИА Новости эксперты ассоциации "Национальный совет такси" (НСТ).

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