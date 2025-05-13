Новые сейсмические данные, полученные с посадочного аппарата NASA InSight, свидетельствуют о том, что под марсианской поверхностью все еще может существовать жидкая вода, что является многообещающим событием для будущего освоения и заселения планеты челов

Новые сейсмические данные, полученные с посадочного модуля NASA InSight, свидетельствуют о том, что под поверхностью Марса все еще может существовать жидкая вода, что является многообещающим достижением для будущего исследования и заселения человеком Красной планеты.
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