Reuters: генпрокурор Украины призвал Бразилию арестовать Путина на G20

Украинский генпрокурор Андрей Костин призвал власти Бразилии, которая является участницей Римского статута, арестовать президента России Владимира Путина, если он решит принять участие на саммите G20 в Рио-де-Жанейро, сообщает Reuters.
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