В УФНС тамбовчанам рассказали об упрощённом порядке получения имущественного налогового вычета

Ранее в управлении ФНС России по Тамбовской области подвели итоги Декларационной кампании 2023. О полученных в 2022 году доходах от ведения предпринимательской деятельности и имуществе отчитались 4680 жителей региона (87% от числа обязанных).
Ранее в управлении ФНС России по Тамбовской области подвели итоги Декларационной кампании 2023. О полученных в 2022 году доходах от ведения предпринимательской деятельности и имуществе отчитались 4680 жителей региона (87% от числа обязанных).
Свежие комментарии