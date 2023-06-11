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В УФНС тамбовчанам рассказали об упрощённом порядке получения имущественного налогового вычета

В УФНС тамбовчанам рассказали об упрощённом порядке получения имущественного налогового вычета

Ранее в управлении ФНС России по Тамбовской области подвели итоги Декларационной кампании 2023. О полученных в 2022 году доходах от ведения предпринимательской деятельности и имуществе отчитались 4680 жителей региона (87% от числа обязанных).

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