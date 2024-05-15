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Чемпионат Турции. Плей-офф. 1/4 финала. «Анадолу Эфес» – «Тюрк Телеком», «Каршияка» сыграет с «Галатасараем»

В 1/4 финала «Анадолу Эфес» примет «Тюрк Телеком», «Каршияка» сыграет с «Галатасараем». Чемпионат Турции Плей-офф 1/4 финала (до двух побед) Первые матчи Анадолу Эфес – Тюрк Телеком Дата проведения 15 мая, 18.

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