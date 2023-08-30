Нескучные технологии

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В Москве запущен полностью роботизированный магазин по продаже золота

В Москве запущен полностью роботизированный магазин по продаже золота

Компания Goldex, работающая на ниве торговли драгоценными металлами, решилась на смелый эксперимент. В столице России запущен первый роботизированный магазин, где купить и продать украшения из золота, слитки и монеты из этого метала можно без … .

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