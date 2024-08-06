«Мой доверитель хочет вернуть свою семью», — представитель мужа Алсу Абрамова заявил, что тот препятствует разводу

После того как в сети появляются новости о постоянных скандалах Яна Абрамова и певицы Алсу, о том, как мужчина препятствует ее появлению дома и даже просит администрацию ЖК, в котором они живут, не пускать девушку на территорию, складывается впечатление, что обвинения и претензии у супругов взаимны.
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