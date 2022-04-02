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Министр культуры РФ Любимова выразила соболезнования в связи со смертью актрисы Александры Яковлевой

Министр культуры РФ Любимова выразила соболезнования в связи со смертью актрисы Александры Яковлевой

Глава Министерства культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования родным и близким актрисы Александры Яковлевой, которая в пятницу, 1 апреля, ушла из жизни после длительной тяжелой болезни.

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