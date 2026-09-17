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Молодежь и дети. Мировая молодежь собралась в Екатеринбурге. Россия. БРИКС. ШОС. СНГ

Молодежь и дети. Мировая молодежь собралась в Екатеринбурге. Россия. БРИКС. ШОС. СНГ

«Следуй за мечтой. Вместе с Россией» С 11 по 17 сентября 2026 года в Екатеринбурге состоялся Международный фестиваль молодежи (МФМ).

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