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Бывший посол Британии заявил об утрате ООН влияния на международные конфликты

Бывший посол Британии заявил об утрате ООН влияния на международные конфликты

Бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд заявил, что Организация Объединенных Наций утратила возможности для урегулирования серьезных международных конфликтов.

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