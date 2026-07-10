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Политнавигатор

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Из обещанных 70 миллиардов Украине выделили меньше трети, которую она тоже не получит

Из обещанных 70 миллиардов Украине выделили меньше трети, которую она тоже не получит

За первое полугодие Украина получила меньше трети обещанных на 2026 год 70 миллиардов. Об этом на канале иноагента Александра Шелеста заявила беглая журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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