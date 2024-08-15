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Царьград

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В Приморье задержали подозреваемого в мошенничестве гендиректора «Стройзаказа»

В Приморье задержали подозреваемого в мошенничестве гендиректора «Стройзаказа»

Генеральный директор ООО «Стройзаказ» Олег Пикалов задержан следователями в Приморье по подозрению в мошенничестве при продаже недвижимости в новостройке на проспекте 100-летия Владивостока.

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