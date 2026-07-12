Кандидата в премьеры Украины Корецкого назвали «человеком Миндича»

Глава компании «Нафтогаз» Сергей Корецкий, которого называют главным претендентом на пост премьер-министра Украины, связан с Тимуром Миндичем - близким соратником Владимира Зеленского и участником крупного коррупционного скандала.
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