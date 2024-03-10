«Предатели»: жене Зеленского припомнили военный компромат

Публикация Елены Зеленской с призывом к борьбе вызвала негативную реакцию украинских пользователей социальной сети X, некоторые из которых припомнили ей «компромат», распространенный бывшим президентом Украины Петром Порошенко.
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