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Русская весна

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«Предатели»: жене Зеленского припомнили военный компромат

«Предатели»: жене Зеленского припомнили военный компромат

Публикация Елены Зеленской с призывом к борьбе вызвала негативную реакцию украинских пользователей социальной сети X, некоторые из которых припомнили ей «компромат», распространенный бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

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Комментарии
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Вик Норд
Жрать скоро друг друга будете,и в буквальном смысле тоже.
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12 час.
ИП
Игорь Петров
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12 час.

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