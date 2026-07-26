Беспредел и предательство. Пока у матери-одиночки опека отобрала четверых детей, миллион таджиков получили паспорт РФ В Челябинске разворачивается настоящая драма: суд рассматривает дело Евгении Гулиной, матери четверых детей, чьих малышей забрали после гибели её мужа в зоне СВО.
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