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Мировое обозрение

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Досрочная пенсия и доплаты к 5 октября. Какие льготы получат учителя в 2026 году и как их оформить

Досрочная пенсия и доплаты к 5 октября. Какие льготы получат учителя в 2026 году и как их оформить

Главное в тезисах: Досрочная пенсия с отсрочкой: Для выхода на заслуженный отдых педагогу нужно 25 лет специального стажа и 30 пенсионных коэффициентов, но выплату назначат только через 5 лет после выработки — стаж, полученный в 2026 году, откроет право на пенсию лишь в 2031-м.

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