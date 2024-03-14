Высокопоставленный американский политик призвал избавиться от Нетаньяху

Лидер демократов в Сенате Шумер призвал израильтян избавиться от Нетаньяху Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер призвал жителей Израиля избавиться от премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
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