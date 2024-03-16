Правительством Российской Федерации одобрено предложение Следственного комитета о создании академии и кадетского корпуса ведомства в ЛНР

Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным подписано распоряжение, которым одобрена инициатива ведомства о создании федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Луганская академия Следственного комитета Российской Федерации».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии