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Будни мужчин. Все что нам интересно

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«Экипаж успел катапультироваться»: иранская ПВО открыла дружественный огонь по истребителю F-4 Phantom

«Экипаж успел катапультироваться»: иранская ПВО открыла дружественный огонь по истребителю F-4 Phantom

Истребитель F-4 Phantom ВВС Ирана потерпел крушение в горной местности недалеко от Керманшаха. По информации местных СМИ, самолет был сбит так называемым дружественным огнем иранской ПВО, которая в последнее время находится в режиме ожидания повторной атаки со стороны израильских ВВС.

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