Иммунолог Громадина объяснила, как лечить аллергический ринит весной

В борьбе с этим недугом важна профилактика Сезонный аллергический ринит или поллиноз — хроническое заболевание, проявляющееся воспалением со стороны верхних дыхательных путей в ответ на воздействие пыльцы деревьев и трав.
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