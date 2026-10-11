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AMD повысила цены на GDDR6 для производителей видеокарт

AMD повысила цены на GDDR6 для производителей видеокарт

Похоже, с этим связана последняя волна подорожания Только мы успели написать, что AMD подняла цены на видеокарты Radeon, как стало известно, что отдельно компания повышает цены на память для этих карт.

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