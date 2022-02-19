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Олимпиада-2022. Коньки. Морозова вышла в финал масс-старта

19 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдет женской масс-старт в конькобежном спорте. Казахстанка Надежда Морозова вышла в финал.

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