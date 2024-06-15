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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фридман о том, останется ли Задоров в «Ванкувере»: «Маловероятно, но еще ничего не ясно. Вероятность – менее 50 процентов»

Действующее соглашение россиянина с зарплатой 3,75 миллиона долларов истекает в конце этого сезона, после чего хоккеист может выйти на рынок свободных агентов.

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