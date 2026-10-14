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Татар-информ

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Прокуратура Татарстана подала иски в суд на дропперов на 93 миллиона рублей

Прокуратура Татарстана подала иски в суд на дропперов на 93 миллиона рублей

Прокуратура Татарстана в 2026 году подала в суд 263 иска на дропперов. Об этом сегодня на пресс-конференции «Татар-информа» о мошенничествах в интернете рассказал старший прокурор отдела по надзору за следствием в органах внутренних дел управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью РТ Сергей Догадин.

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