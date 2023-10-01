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Женская НБА. Плей-офф. 1/2 финала. «Нью-Йорк» в гостях у «Коннектикута»

Сегодня в рамках полуфинального матча плей-офф женской НБА «Нью-Йорк» в гостях встретится с «Коннектикутом».

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