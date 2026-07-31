Как Тюмень живёт без воды? Толпы с баклажками, многочасовые очереди, пустые полки - всё под контролем

Пятый год Донбасс живёт без воды, а недавно его сестрой по несчастью стала Тюмень. Как справляется население города с непредвиденным кризисом? Толпы с баклажками, многочасовые очереди, пустые полки - всё под контролем.
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