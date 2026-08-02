15+ добрых историй о людях, которые в любой жизненной ситуации найдут повод для маленьких радостей

Говорят, оптимизм — это не черта характера, а привычка. Одни люди видят в неприятности проблему, а другие умудряются найти в ней повод для маленькой радости: посмеяться, придумать новый план или просто порадоваться тому, что вышло даже лучше, чем ожидалось.
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