Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 604 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Meerflieger
    Ты и был тупой штафиркой, Вовочка. С рождения. Насмотрелся перестроечного телевизора, начитался огоньков и прочей жел...Красные буржуи: к...
  • Вячеслав Васильев
    Да есть уже армия.Росгвардия зовут и количеством не соврать бы 450 тысяч.Вооружёных,обученых,прожирающих госбюджет.А ...Что нельзя дома -...
  • валерий двойнишников
    Значит...карьеризм Советский перешел на сегодняшний капиталистический, только в больших и разрушительных масштабах......Красные буржуи: к...

Нас опять хотят включить в какие-то списки

Нас опять хотят включить в какие-то списки

А Еврокомиссия все никак не уймется! Она уже, бедная, не знает, куда бы ей нас еще включить, в какой список добавить, как именно посчитать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лилия дрогочинская
Ответить
3 час.
Валера Морозов
Больные люди. Вот кампания собралась в этом, так называемом ЕС? Гребут бабло на ровном месте!
Ответить
3 час.
Дима Качусов
наш министр ин. дел Лавров правильно,емко и четко охарактеризовал еврокомиссию :ДБЛ БЛД
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх