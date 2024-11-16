А Еврокомиссия все никак не уймется! Она уже, бедная, не знает, куда бы ей нас еще включить, в какой список добавить, как именно посчитать.
Нас опять хотят включить в какие-то списки
Комментарии
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лилия дрогочинская
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3 час.
Валера Морозов
Больные люди. Вот кампания собралась в этом, так называемом ЕС? Гребут бабло на ровном месте!
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3 час.
Дима Качусов
наш министр ин. дел Лавров правильно,емко и четко охарактеризовал еврокомиссию :ДБЛ БЛД
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3 час.
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