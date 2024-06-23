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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Персональный тренер Дрю Холидэя: «Он приседает 20 раз со 130 килограммами. Его ноги как стволы деревьев»

«Защита, как все говорят, основана на нужном настрое и старании. Но необходимо подкреплять все это физической готовностью.

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