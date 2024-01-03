В Соцфонде рассказали, кто получит компенсацию на оплату "коммуналки"

Решение о назначении компенсации принимается в течение пяти рабочих дней после обращения Соцфонд напрямую выплатит компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг членам семей погибших сотрудников силовых ведомств и военных, пишет "Парламентская газета".
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