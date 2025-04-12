Много солнца ожидается в Москве в понедельник – Вильфанд

В Москве в понедельник, 14 апреля 2025 года, ожидается много солнца и повышение дневной температуры до нормы, при этом весна придет в столицу со вторника, а снег сойдет в середине недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
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