Много солнца ожидается в Москве в понедельник – Вильфанд

В Москве в понедельник, 14 апреля 2025 года, ожидается много солнца и повышение дневной температуры до нормы, при этом весна придет в столицу со вторника, а снег сойдет в середине недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.