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Свой путь: как выглядят и чем занимаются повзрослевшие дочери известных российских артисток

Свой путь: как выглядят и чем занимаются повзрослевшие дочери известных российских артисток

Дети известных актрис и певиц далеко не всегда наследуют их типаж и копируют стиль. Дочери героинь нашей подборки выбирают собственный путь, редко появляются на светских мероприятиях и строят жизнь по своим правилам.

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