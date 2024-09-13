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Каких советских территорий лишилась Россия за время правления Ельцина?

То, что Борис Николаевич Ельцин неумеренно «закладывает за воротник», никогда не было секретом. ««Сколько лет я знаю Бориса Николаевича, - утверждает Коржаков, - он пил каждый день».

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Комментарии
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Андрей Тимохин
😳😱
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13 час.
ВС
Валерий Симоненко
Сволочь он, ЕБН, конченная! И этой сволочи, мерзотнику - алкашу Путин ВЕРНОСТЬ храни и нам память о его &quot;святых&quot; временах через Мемориал ЕБН - центрВДАЛБЛИВАЮТ! Разве это не ОДОЮРЕНИЕ И ПРОПАГАНДА ельцинских мерзостей?!
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3 час.
МГ
Малик Гумеров
СССР   влияла  на жизнь  3/4  всего мира !                                              Эти  нелюди   Горбачевы-Ельцины  предали  и продали не только  свою страну и народ  ,  а  отдали на откуп  ,  на растерзание  шакалам и гиенам   все эти 3/4 мира !
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3 час.

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