Каких советских территорий лишилась Россия за время правления Ельцина?

Сволочь он, ЕБН, конченная! И этой сволочи, мерзотнику - алкашу Путин ВЕРНОСТЬ храни и нам память о его "святых" временах через Мемориал ЕБН - центрВДАЛБЛИВАЮТ! Разве это не ОДОЮРЕНИЕ И ПРОПАГАНДА ельцинских мерзостей?!

МГ

Малик Гумеров

СССР влияла на жизнь 3/4 всего мира ! Эти нелюди Горбачевы-Ельцины предали и продали не только свою страну и народ , а отдали на откуп , на растерзание шакалам и гиенам все эти 3/4 мира !