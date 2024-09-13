То, что Борис Николаевич Ельцин неумеренно «закладывает за воротник», никогда не было секретом. ««Сколько лет я знаю Бориса Николаевича, - утверждает Коржаков, - он пил каждый день».
Каких советских территорий лишилась Россия за время правления Ельцина?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Тимохин
😳😱
Ответить
13 час.
ВС
Валерий Симоненко
Сволочь он, ЕБН, конченная! И этой сволочи, мерзотнику - алкашу Путин ВЕРНОСТЬ храни и нам память о его "святых" временах через Мемориал ЕБН - центрВДАЛБЛИВАЮТ! Разве это не ОДОЮРЕНИЕ И ПРОПАГАНДА ельцинских мерзостей?!
Ответить
3 час.
МГ
Малик Гумеров
СССР влияла на жизнь 3/4 всего мира ! Эти нелюди Горбачевы-Ельцины предали и продали не только свою страну и народ , а отдали на откуп , на растерзание шакалам и гиенам все эти 3/4 мира !
Ответить
3 час.
Свежие комментарии