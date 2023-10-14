Норвежские лыжники Нортуг и Тенсет выразили недоверие словам Большунова

Норвежские лыжники в интервью изданию Nettavisen выразили недоверие словам Александра Большунова. Трехкратный олимпийский чемпион в апреле заявил, что получил сообщение от спортсмена из сборной Норвегии со словами "приезжай к нам, мы соскучились".
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