Норвежские лыжники Нортуг и Тенсет выразили недоверие словам Большунова

Норвежские лыжники в интервью изданию Nettavisen выразили недоверие словам Александра Большунова. Трехкратный олимпийский чемпион в апреле заявил, что получил сообщение от спортсмена из сборной Норвегии со словами "приезжай к нам, мы соскучились".